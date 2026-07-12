В Сочи задержали подозреваемого в серии краж

Сотрудники полиции Сочи задержали подозреваемого в серии краж из магазинов, совершенных в Дагомысе. По данным правоохранительных органов, общий ущерб от действий злоумышленника превысил 15 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого после анализа записей с камер видеонаблюдения и с использованием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». По подозрению в совершении преступлений задержали 38-летнего приезжего.

По информации полиции, мужчина похищал из торговых точек продукты и алкогольную продукцию. В числе похищенного оказались элитный алкоголь, дорогостоящий кофе, сыр и сливочное масло.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

В полиции сообщили, что подозреваемого задержали по горячим следам после серии хищений. Раскрыть преступления сотрудникам уголовного розыска удалось благодаря анализу записей камер видеонаблюдения и данным системы «Безопасный город». Размер причиненного магазинам ущерба, по предварительным данным, превысил 15 тыс. руб.

Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела и устанавливают все обстоятельства совершенных краж.

«Ъ-Сочи» писал, что 19-летний местный житель оказался в реанимации после десятидневного психологического воздействия телефонных мошенников. Они заставили его открыть квартиру, а когда их подельник ничего не нашел в сейфе и разгромил все внутри, то убедили парня, что теперь он сам виноват, и он по совету мошенников нанес себе ножевые ранения.

Мария Удовик