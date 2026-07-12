В Армавире задержали двух граждан Молдовы с поддельными документами

В Армавире возбудили уголовное дело в отношении двух граждан Молдовы, которых подозревают в использовании поддельных штампов о временном проживании. Фигурантами стали мужчины 1998 и 2003 годов рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Во время проверки документов сотрудники полиции выявили признаки подделки отметок в паспортах иностранцев. Проведенная экспертиза установила, что оттиски изготовили кустарным способом и они не соответствуют государственным стандартам.

По версии следствия, задержанные признались, что приобрели поддельные штампы через посредника, заплатив за них 140 тыс. руб. В связи с этим их действия квалифицировали по ч. 3 ст. 327 УК РФ как использование заведомо подложного документа. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до одного года лишения свободы.

Кроме уголовного дела, в отношении обоих иностранных граждан составили административные материалы за нарушение правил пребывания на территории России. По ст. 18.8 КоАП РФ каждому назначили штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб.

До выяснения всех обстоятельств дела обоих мужчин поместили в специальное приемное отделение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту поддельных штампов о временном проживании.

Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела, а также проверяют обстоятельства приобретения поддельных документов и возможную причастность к их распространению других лиц.

Мария Удовик