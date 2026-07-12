В Самаре на месяц ограничат движение на участке улицы Полевой из-за газовых работ

В Самаре с 13 июля по 13 августа будет временно ограничено движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности (СИМ), на участке улицы Полевой и прилегающих территориях. Ограничения связаны с работами, которые проводит ООО «Средневолжская газовая компания». Об этом сообщает городская администрация.

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С 07:00 13 июля до 21:00 (MSK+1) 13 августа проезд закроют на участке улицы Полевой от улицы Самарской до улицы Садовой. На нечетной стороне Садовой (от пересечения с улицей Полевой, протяженность участка — 50 метров в сторону улицы Чкалова) движение ограничат в два этапа: с 07:00 13 июля до 23:59 5 августа, а затем — с 00:01 6 августа до 21:00 13 августа.

На время работ скорректируют маршруты муниципальных автобусов. В направлении площади Революции транспорт проследует по обычным маршрутам, а при движении в обратную сторону — в обход ремонтируемого участка.

В частности, автобусы № 2, 23, 47 и 50 будут следовать по схеме: улица Галактионовская — улица Полевая — улица Самарская — улица Чкалова — улица Ленинская — проспект Ленина. Автобус № 41 поедет по маршруту: улица Галактионовская — улица Полевая — улица Самарская — улица Чкалова — улица Арцыбушевская — улица Полевая. Для автобуса № 24 предусмотрен путь: улица Молодогвардейская — улица Полевая — улица Самарская — улица Чкалова — улица Арцыбушевская — улица Полевая. Автобус № 91 будет двигаться по схеме: улица Молодогвардейская — улица Полевая — улица Самарская — улица Чкалова — улица Ленинская — проспект Ленина.

Георгий Портнов