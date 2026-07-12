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Четырехлетняя девочка погибла под колесами мусоровоза в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле четырехлетнюю девочку сбил мусоровоз «КамАЗ», когда она каталась на велосипеде. По данным свердловской Госавтоинспекции, ДТП произошло 12 июля на улице Лисогорской, 127.

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Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

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Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

55-летний водитель мусоровоза ехал по улице Лисогорской, на проезжей части без взрослых находилась маленькая девочка на велосипеде. Она упала справа по ходу движения мусоровоза и не успела встать. Водитель наехал на ребенка передними колесами.

От травм ребенок скончался в машине скорой медицинской помощи.

Инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства ДТП, опрашивают участников и свидетелей, проводится расследование. Госавтоинспекция просит родителей не оставлять детей на проезжей части без присмотра.

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