Четырехлетняя девочка погибла под колесами мусоровоза в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле четырехлетнюю девочку сбил мусоровоз «КамАЗ», когда она каталась на велосипеде. По данным свердловской Госавтоинспекции, ДТП произошло 12 июля на улице Лисогорской, 127.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

55-летний водитель мусоровоза ехал по улице Лисогорской, на проезжей части без взрослых находилась маленькая девочка на велосипеде. Она упала справа по ходу движения мусоровоза и не успела встать. Водитель наехал на ребенка передними колесами.

От травм ребенок скончался в машине скорой медицинской помощи.

Инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства ДТП, опрашивают участников и свидетелей, проводится расследование. Госавтоинспекция просит родителей не оставлять детей на проезжей части без присмотра.