Жителей Ставрополя напугал поврежденный кабель на проспекте Карла Маркса

Жителей Ставрополя напугал поврежденный подземный электрический кабель. В администрации города успокоили горожан и объяснили случившееся.

В социальных сетях появилась информация о том, что около полуночи раздался резкий электрический звук, после которого погасли уличные фонари. На перекрестке улиц Дзержинского и Войтика, рядом с автозаправкой, собрались скорая помощь, пожарные и полиция.

В городской администрации рассказали, что возгорания не произошло, ситуация находится под контролем, а принадлежность поврежденного кабеля устанавливается.

Мария Хоперская