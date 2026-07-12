Жителей Ставрополя напугал поврежденный кабель на проспекте Карла Маркса
Жителей Ставрополя напугал поврежденный подземный электрический кабель. В администрации города успокоили горожан и объяснили случившееся.
В социальных сетях появилась информация о том, что около полуночи раздался резкий электрический звук, после которого погасли уличные фонари. На перекрестке улиц Дзержинского и Войтика, рядом с автозаправкой, собрались скорая помощь, пожарные и полиция.
В городской администрации рассказали, что возгорания не произошло, ситуация находится под контролем, а принадлежность поврежденного кабеля устанавливается.