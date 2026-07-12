После гроз и ливней в воскресенье в Петербурге вернется спокойная погода

После дождливой и грозовой погоды в Санкт-Петербурге установится более спокойная и теплая обстановка. В городе ожидается малооблачная погода без осадков, а температура воздуха вновь поднимется выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Днем в Петербурге воздух прогреется до +27…+29 градусов

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Днем в Петербурге воздух прогреется до +27…+29 градусов

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Днем в Петербурге воздух прогреется до +27…+29 градусов, в Ленинградской области — до +25…+30 градусов. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление составит около нормы — 760 мм рт. ст.

В понедельник существенных изменений погоды не ожидается: ночью будет +19…+21 градус, днем — +26…+28 градусов, без дождей.

Карина Дроздецкая