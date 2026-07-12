Ливни перегрузили канализацию Петербурга: за сутки она приняла 4 млн кубометров воды

Бригады петербургского Водоканала продолжают устранять последствия циклона, который 11 июля принес в город ливни, грозы и шквалистый ветер. Как сообщили в предприятии, за сутки система водоотведения приняла свыше 4 млн кубометров сточных вод — это более чем в два раза превышает обычный объем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Это более чем в два раза превышает обычный объем

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Это более чем в два раза превышает обычный объем

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

По данным Водоканала, больше всего осадков выпало в Приморском районе — 77 мм при июльской норме 83 мм. В Калининском районе зафиксировали 70,79 мм, в Курортном — 69,92 мм. Сверхрасчетные осадки также прошли еще в восьми районах города.

В предприятии отметили, что из-за интенсивности осадков на ряде улиц возникли скопления воды, включая улицу Уточкина, Комендантскую площадь, проспект Испытателей у станции метро «Пионерская» и проспект Энгельса. Сейчас вода по этим адресам уже ушла.

Работы продолжаются на пересечениях проспекта Королева с улицей Маршала Новикова и Серебристым бульваром, а также на Коломяжском проспекте. Бригады будут работать до полного устранения последствий непогоды.

Карина Дроздецкая