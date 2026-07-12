В Татарстане в этом году планируется модернизировать 215 сельских отделений почтовой связи. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане модернизируют 215 сельских почтовых отделений

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане модернизируют 215 сельских почтовых отделений

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме того, из бюджета Татарстана в этом году направили 55,3 млн руб. на поддержку 2,3 тыс. сотрудников сельских почтовых отделений.

В прошлом году в республике обновили 30 сельских почтовых отделений: 15 — за счет бюджета Татарстана и столько же — за счет федерального бюджета.

Анна Кайдалова