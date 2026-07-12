При крупном пожаре в эллингах в Кронштадте пострадала женщина

В Кронштадте утром 12 июля произошел крупный пожар в эллингах, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании в эллингах на улице Восстания, 76 поступило в экстренные службы около 6:00. Огонь охватил площадь 600 кв. м.

Спустя 15 минут пожару присвоили дополнительный номер сложности 1-БИС. Пострадавшую женщину госпитализировали.

К ликвидации возгорания привлечены 25 сотрудников МЧС.

Карина Дроздецкая