При крупном пожаре в эллингах в Кронштадте пострадала женщина
В Кронштадте утром 12 июля произошел крупный пожар в эллингах, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Сообщение о возгорании в эллингах на улице Восстания, 76 поступило в экстренные службы около 6:00. Огонь охватил площадь 600 кв. м.
Спустя 15 минут пожару присвоили дополнительный номер сложности 1-БИС. Пострадавшую женщину госпитализировали.
К ликвидации возгорания привлечены 25 сотрудников МЧС.