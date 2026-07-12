Гроза задержала в Пулково 19 рейсов

В аэропорту Пулково из-за непогоды на вылет были задержаны 19 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту отмечали повышенное количество пассажиров в зонах ожидания

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В аэропорту отмечали повышенное количество пассажиров в зонах ожидания

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Также в аэропорту отмечали повышенное количество пассажиров в зонах ожидания, для них организовали дополнительные места.

Кроме того, 11 рейсов ранее были направлены на запасные аэродромы. К моменту восстановления работы аэропорта 10 из них уже вернулись в Санкт-Петербург. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Накануне непогода также вызвала серьезные перебои в работе транспорта. Ливень и шквалистый ветер привели к задержкам электричек и почти двух десятков авиарейсов, а упавшие деревья спровоцировали заторы на ряде городских и областных дорог.

Карина Дроздецкая