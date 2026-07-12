В Новороссийске изменится порядок заправки на одной из АЗС «Роснефти»

С 00:00 14 июля на автозаправочной станции «Роснефть» по улице Ленина, 143б в Новороссийске заправку автомобилей переведут на систему электронной очереди. С этого времени обслуживание по живой очереди прекратят, сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Электронный талон с информацией о времени заправки и действующих лимитах на отпуск топлива можно будет оформить через чат-бот в мессенджере MAX, а также по QR-коду. Кроме того, получить информацию и оформить запись можно по телефону горячей линии или с помощью волонтера, работающего на территории автозаправочной станции.

Заправка автомобилей будет проводиться только в интервал времени, указанный в электронном талоне. Документ оформляют не более одного раза в сутки, при этом его привязывают к номеру мобильного телефона и государственному регистрационному номеру автомобиля.

В случае опоздания электронный талон аннулируют. После этого оформить новую запись можно будет на ближайшее доступное время. Ежедневная электронная запись начнет открываться с 12:00, начиная с 13 июля.

В администрации города отметили, что из-за невозможности заранее спрогнозировать время прибытия бензовозов, а также приостановки работы автозаправочной станции во время атак беспилотных летательных аппаратов, время записи может корректироваться. Актуальную информацию рекомендовали уточнять через чат-бот или по телефону горячей линии.

По данным городских властей, внедрение электронной очереди позволит сократить скопление автомобилей возле автозаправочной станции. Водителей также призвали не занимать живую очередь и не приезжать к АЗС заранее, поскольку это может привести к образованию заторов.

Мария Удовик