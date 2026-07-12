В Чувашии заключили контракт на ремонт автомобильной дороги «Аниш» — Новые Турмыши — Алешево в Канашском муниципальном округе. Стоимость работ составила 82,2 млн руб., сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт дороги в Канашском округе Чувашии выделили 82,2 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ На ремонт дороги в Канашском округе Чувашии выделили 82,2 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подрядчиком по итогам конкурса стало ПАО «Дорисс».

Подрядчику предстоит выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия и обустроить обочины. Работы запланированы на 2027 год.

Анна Кайдалова