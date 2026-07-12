Грозовые дожди вернутся в Краснодарский край 14 июля

В Краснодарском крае в ближайшие дни сохранится жаркая погода, однако 14 июля местами ожидаются кратковременные грозовые дожди. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, локальные осадки не приведут к заметному снижению температуры воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Днем 12 июля воздух в регионе прогреется до +27...+32 градусов. В юго-восточных районах температура составит от +23 до +28 градусов. Существенных осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

В ночь на 13 июля температура воздуха ожидается в пределах +16...+21 градуса. Днем столбики термометров вновь поднимутся до +27...+32 градусов, а в юго-восточной части Краснодарского края — до +24...+29 градусов. По прогнозу синоптиков, преимущественно сохранится сухая погода, ветер будет слабым.

В ночь на 14 июля температурный режим существенно не изменится: воздух остынет до +16...+21 градуса. Днем в большинстве районов края ожидается от +27 до +32 градусов, в предгорных районах и на Черноморском побережье — от +24 до +29 градусов.

По информации Краснодарского гидрометцентра, 14 июля местами пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом осадки будут носить локальный характер и не окажут существенного влияния на температурный фон. В ближайшие дни на территории Краснодарского края сохранится характерная для июля жаркая погода с максимальными дневными температурами до +32 градусов.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае в первой половине июня 2026 года спрос на резиновые сапоги сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а медианная стоимость такой обуви выросла на 13% — до 1,16 тыс. руб. Снижение спроса эксперты связывают с сухой и солнечной погодой из-за антициклона, а рост средней цены покупки — с изменением структуры спроса в пользу более дорогих моделей из специализированных магазинов на фоне почти полного исчезновения массового спроса на бюджетную обувь.

Мария Удовик