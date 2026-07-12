Ночью над Краснодарским краем и Крымом сбили украинские беспилотники

В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями ряда российских регионов, а также над Краснодарским краем и Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники также уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской и Ульяновской областями, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

На фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников в Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на распространение информации, связанной с подобными происшествиями. В регионе запрещено проводить фото- и видеосъемку атак беспилотных летательных аппаратов, работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также публиковать материалы, которые могут раскрыть местонахождение военных объектов, потенциально опасной и критически важной инфраструктуры.

Кроме того, под запрет подпадает распространение сведений, позволяющих определить расположение сил и средств, обеспечивающих безопасность территории. За нарушение действующих ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за публикацию такой информации составляет 300 тыс. руб.

Ранее власти Краснодарского края неоднократно призывали жителей и гостей региона соблюдать введенные ограничения. В частности, гражданам рекомендовали не размещать в открытом доступе фото-, видеоматериалы и иные сведения, которые могут раскрыть работу подразделений, обеспечивающих защиту территории, а также способствовать определению местонахождения объектов, задействованных в обеспечении безопасности.

Мария Удовик