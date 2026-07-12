Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Черным и Азовским морями

Средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями российских регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей и Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

По информации ведомства, беспилотники также уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской и Ульяновской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на распространение информации, связанной с атаками беспилотников. Запрет распространяется на фото- и видеосъемку атак БПЛА, работу средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также публикацию сведений о местонахождении военных объектов, потенциально опасной и критически важной инфраструктуры.

Действующие ограничения также касаются материалов, которые могут раскрыть расположение сил и средств, обеспечивающих безопасность территории. За нарушение установленного порядка предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение такой информации достигает 300 тыс. руб.

Ранее власти Краснодарского края неоднократно обращались к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать действующие ограничения. Граждан призвали воздержаться от публикации любых материалов, которые могут содержать сведения о работе подразделений, обеспечивающих безопасность, либо способствовать определению мест их дислокации.

Мария Удовик