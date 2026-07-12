В Татарстане выпустили в дикую природу пять краснокнижных соколов-балобанов

Накануне, 11 июля, в Татарстане на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника выпустили в дикую природу еще пять птенцов сокола-балобана. Это четвертый этап программы по восстановлению популяции краснокнижной птицы, сообщила пресс-служба Минэкологии республики.

Всего в этом году в естественную среду обитания выпустили 25 соколят: 16 были выращены в Казанском зооботсаду, еще девять доставили из специализированного питомника. Общее число реинтродуцированных в республике балобанов достигло 49.

Все выпущенные птицы окольцованы и оснащены GPS-трекерами для отслеживания миграции и мониторинга их адаптации в дикой природе.

Анна Кайдалова