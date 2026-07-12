Проект строительства центра стрельбы из лука в Казани получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована на сайте Единого госреестра заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект центра стрельбы из лука в Казани получил положительное заключение

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Проект центра стрельбы из лука в Казани получил положительное заключение

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Застройщиком объекта выступает спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение "ТАСМА"», техническим заказчиком — Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Ранее сообщалось, что в центре появится поле для стрельбы размером 5090 метров, а также раздевалки, тренерские помещения и тренажерный зал. Интерьеры комплекса выполнят в минималистичном стиле с акцентами в цветах олимпийских колец. В центральном холле разместят арт-объект в виде стальной мишени с тремя стрелами, выпущенными Рустамом Миннихановым, Игорем Красновым и Дарьей Орешниковой. У главного входа также планируется установить скульптурную композицию с двумя юными лучниками.

Анна Кайдалова