В Курском округе в аварии пострадал 11-летний пешеход

В Курском округе в ДТП пострадал 11-летний пешеход. Авария произошла вечером 11 июля на автодороге «Стодеревская – Серноводская – Уваровская», проходящей через населенный пункт хутор Графский. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 34-летний житель соседней республики за рулем «Лада» вовремя не заметил несовершеннолетнего и сбил его. 11-летний пострадавший переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте (вне пешеходного перехода), при этом светоотражающие элементы на его одежде отсутствовали.

В результате случившегося пострадавшего с множественными травмами доставили в реанимационное отделение моздокской центральной районной больницы.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская