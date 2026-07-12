Аэропорт Ярославля закрыли для полетов

В аэропорту Ярославля (Туношна) временно введены ограничения на прием и выпуск воздушнух судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в «Максе» утром 12 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Сообщение о закрытии аэропорта появилось в 6:38. Одновременно закрыты аэропорты Казани, Бугульмы, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.

В ярославском аэропорту ближайший рейс запланирован на 17:40. В город должен прилететь самолет из Санкт-Петербурга, а затем вылететь в Северную столицу.

Антон Голицын