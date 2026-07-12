Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Барнауле

В Барнауле при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей. По данным оперативных служб, огонь вспыхнул на первом этаже деревянного строения днем 11 июля. Согласно информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, дети находились в доме одни.

«Огонь охватил стены, мебель и личные вещи на площади 30 кв. м. К месту вызова незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В ликвидации пожара были задействованы 34 человека личного состава и 10 единиц техники», — прокомментировали в ведомстве.

Обстоятельства и точная причина пожара устанавливаются следственными органами. Известно, что в доме проживала многодетна семья — женщина с тремя детьми.

Лолита Белова