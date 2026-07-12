Беспилотную опасность ввели в Астраханской области
Режим «Беспилотная опасность» действует в Астраханской области. Соответствующее сообщение пришло в приложении МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Спасатели призывают жителей не паниковать. Если вы дома, отойдите от окон. Не пользуйтесь лифтом. Обесточьте помещение, отключите газ и воду. Пройдите в ванную, коридор или иную комнату с капитальными стенами без остекления.
Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание. Не выходите на открытую местность.
Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.
Ранее этой ночью ракетную опасность объявили в соседней Волгоградской области. В Волгограде звучат сирены. До этого жителей региона предупредили об угрозе атаки беспилотников.