Валдай «Политрук Клочков» прибыл в Балаково

Четвертое судно проекта «Валдай 45Р» — «Политрук Клочков» — прибыло в Балаково из Нижнего Новгорода. Об этом сообщил канал «Володин Саратов». Судно прошло заводские испытания.

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Пассажирские перевозки по Волге внутри Саратовской области возобновились год назад после 30-летнего перерыва. Сейчас в регионе ходят три судна того проекта: «Юрий Гагарин», «Петр Столыпин» и «Генерал Панфилов». Они связывают Саратов с Вольском, Марксом, Балаковом и Воскресенским.

Верфь в Нижнем Новгороде продолжает сборку пятого судна под названием «Саратов — Летчик Талалихин». После его ввода флотилия региона достигнет пяти единиц типа «Валдай».

Нина Шевченко