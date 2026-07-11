За 20 минут ливня в Петербурге выпала четверть месячной нормы осадков

В некоторых районах Санкт-Петербурга за 20 минут выпало более 20 мм осадков — почти четверть месячной нормы. Об этом сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиболее интенсивные ливни зафиксировали в Красносельском и Пушкинском районах

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Наиболее интенсивные ливни зафиксировали в Красносельском и Пушкинском районах

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Наиболее интенсивные ливни зафиксировали в Красносельском и Пушкинском районах. Там за 20 минут выпало 25,81 мм и 24,33 мм осадков соответственно. Также сильные дожди прошли в Петродворцовом, Колпинском, Курортном, Московском, Калининском и Приморском районах.

В «Водоканале» отметили, что система водоотведения работает в штатном режиме и была заранее подготовлена к приему дождевых стоков. Однако при сверхрасчетном количестве осадков объем воды может временно превышать пропускную способность ливневой канализации, из-за чего на отдельных участках возникают локальные скопления воды.

В настоящее время на улицах города продолжают дежурить аварийные бригады предприятия, которые обеспечивают отвод воды. Сообщить о подтоплениях можно по телефонам 004 и 576-14-83.

Карина Дроздецкая