В Ленобласти после прорыва бобровой плотины подтопленными остаются 11 участков

В СНТ «Красногорские покосы» Ломоносовского района Ленинградской области подтопленными остаются 11 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, уровень воды на участках не превышает 10 см. С начала подтопления вода уже ушла с 34 участков. Мониторинг обстановки продолжает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ленобласти.

Подтопление в СНТ «Красногорские покосы» и «Южное» произошло 7 июля. Тогда вода затопила 45 приусадебных участков. По предварительным данным, причиной паводка стала бобровая плотина, из-за которой вода вышла из берегов. Ранее местные жители сообщали, что в целях безопасности было отключено электроснабжение примерно на 2,5 тыс. участков, большинство из которых не попали в зону подтопления.

Карина Дроздецкая