Главные новости за 11 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Правительство России направит более 4,3 млрд руб. на поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя в связи со снижением турпотока. Крым получит более 3,7 млрд руб., Севастополь — 584,5 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан к ООО «Трансхимресурс» о возмещении ущерба, причиненного недрам в результате самовольной добычи общераспространенных полезных ископаемых. С ответчика взыскано более 36,3 млн руб.

В Крыму 11 июля свободная продажа топлива осуществляется на 99 автозаправочных станциях. Топливо доступно в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Керчи, Ялте, Алуште, а также в других городах, селах и районах полуострова.

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области задержан 50-летний житель Краснодарского края, перевозивший в грузовом фургоне 1,6 тонны бензина для нелегальной перепродажи по завышенной цене населению Донецкой и Луганской Народных Республик.

В 2025 году Краснодарский край собрал 3,5 тыс. тонн черешни, войдя в пятерку крупнейших производителей ягоды в России. Всего по стране урожай черешни в 2026 году ожидается на уровне 60,3 тыс. тонн — на 10% больше, чем в прошлом году.

По состоянию на утро 11 июля в Краснодаре работают 58 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 43 АЗС, АИ-95 — на 40, АИ-100 — на 15, дизельное топливо — на 53.

С 13 июля в районе Фадеевского моста в Краснодаре изменится схема движения транспорта в сторону аэропорта краевого центра в связи с очередным этапом реконструкции. На перекрестке улиц Фадеева и 1 Мая закроют правый поворот.