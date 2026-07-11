В Крыму объявлена беспилотная опасность

В Республике Крым объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Над полуостровом работает противовоздушная оборона. Жителей и гостей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал в своем Telegram-канале, что ориентировочно до 17:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы.

Алина Зорина