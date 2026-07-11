Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петергофе 18-летнего парня обманом заставили вскрыть сейф с 3 млн рублей

Полиция Петродворцового района расследует уголовное дело о мошенничестве после кражи денег из сейфа в частном доме в Петергофе.

Неизвестные связались с ним и под предлогом аннулирования доверенности на получение кредитов

Неизвестные связались с ним и под предлогом аннулирования доверенности на получение кредитов

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Неизвестные связались с ним и под предлогом аннулирования доверенности на получение кредитов

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 10 июля в 10:55 в отдел поступило заявление от 24-летнего владельца дома на Николаевской улице. Молодой человек сообщил, что неизвестный проник в жилище и похитил из сейфа денежные средства.

Позже в полицию самостоятельно обратился 18-летний юноша. Он рассказал, что неизвестные связались с ним и под предлогом аннулирования доверенности на получение кредитов убедили его проникнуть в чужой дом, вскрыть сейф и забрать 3 млн рублей. Деньги он должен был передать другому мужчине, который ожидал его неподалеку.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция устанавливает всех участников произошедшего.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд