В Крыму 11 июля топливо в свободной продаже доступно на 99 АЗС

В Крыму 11 июля свободная продажа топлива осуществляется на 99 автозаправочных станциях. Об этом сообщает Министерство топлива и энергетики Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, топливо доступно в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Керчи, Ялте, Алуште, а также в других городах, селах и районах полуострова.

В Севастополе свободная продажа ведется на девяти заправках «АТАН», сообщил губернатор Михаил Развожаев. Топливо доступно по адресам: АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra), АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra), АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra), АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 82, Камышовое шоссе 7В (ДТ Ultra), АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra), АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra), АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra), АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18А (ДТ Ultra).

«Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», — напомнил Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Алина Зорина