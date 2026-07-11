Экс-директора школы № 627 в Петербурге арестовали по делу о взятках

Кировский районный суд Петербурга отправил под арест на два месяца бывшего директора школы № 627 Анну Кочетову. Сейчас она возглавляет школу № 31 в Москве, однако уголовное дело связано с событиями, произошедшими в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, уголовное дело по статье о получении взятки было возбуждено летом 2026 года. Следствие считает, что Кочетова причастна к коррупционной схеме, по которой ранее уже был осужден бывший заведующий хозяйством школы Руслан Патранин.

В июне Невский районный суд приговорил Патранина к четырем годам колонии по делу о взятке в 200 тыс. рублей. По версии следствия, за эти деньги он обещал не проверять поставку картриджей и чернил по контракту стоимостью почти 600 тыс. рублей, несмотря на завышенную цену товара.

Кроме того, как пишет «Фонтанка», Кочетовой вменяют еще один эпизод. По версии следствия, в 2021 году она вместе с другими сотрудниками школы создала условия для победы определенного предпринимателя при закупке услуг по мытью окон, а в 2022 году получила вместе с коллегами взятку в размере 920 тыс. рублей от того же поставщика.

Карина Дроздецкая