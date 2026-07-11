В Ленобласти направили 300 млн рублей на подготовку к отопительному сезону
В Ленинградской области продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Работы ведутся во всех 18 районах и округах региона. На модернизацию объектов теплоснабжения из областного бюджета направили около 300 млн рублей. Средства позволят капитально отремонтировать 9,7 км тепловых сетей и обновить основное оборудование восьми котельных, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, сейчас специалисты ремонтируют котельные, меняют участки теплосетей, обновляют оборудование и проверяют резервные источники электроснабжения.
Самые масштабные работы идут в Выборгском районе. В поселке Глебычево после завершения проекта 15 многоквартирных домов бывшего военного городка переведут на современный источник теплоснабжения.
Крупный объем работ также выполняется в Тихвинском районе, где реконструируют более 6 км тепловых сетей, построят еще 237 метров новых и капитально отремонтируют котельные. Подготовка к зиме продолжается и в Подпорожском районе, а также в других муниципалитетах Ленинградской области.
Власти региона рассчитывают завершить все работы до начала отопительного сезона, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение в зимний период.