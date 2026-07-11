В Петербурге воспитательницу детского сада заподозрили в фиктивном браке с иностранцем

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полицейские выявили факт организации фиктивного брака, который, по версии следствия, помог иностранному гражданину получить разрешение на временное проживание.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в мае 2021 года 54-летняя руководительница частной фирмы предложила своей 46-летней знакомой, работающей воспитательницей детского сада, заключить фиктивный брак с 27-летним иностранцем. За это женщине пообещали вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

После регистрации брака в подразделение по вопросам миграции были поданы необходимые документы, на основании которых иностранцу оформили разрешение на временное проживание.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В отношении обеих женщин избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Иностранный гражданин допрошен в качестве свидетеля. Сейчас решается вопрос об аннулировании выданного ему разрешения на временное проживание. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников.

Карина Дроздецкая