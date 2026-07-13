Предложение новостроек в городах—миллионниках в январе—июне 2026 года

Город Предложение (тыс. лотов) Изменение год к году (%) Изменение за полгода (%) Москва 53,4 –16,4 9,9 Краснодар 42,4 –14,7 –8,4 Екатеринбург 37 16,1 13,2 Санкт-Петербург 33,9 –8,9 2,4 Уфа 20,5 6,2 9,6 Новосибирск 20,1 4,1 27,2 Ростов-на-Дону 18,2 –25,7 –6,2 Красноярск 13,7 16,1 13,2 Казань 12,4 –6,1 2,5 Пермь 11,8 35,6 15,7 Воронеж 11 –6,0 –14,1 Челябинск 10,3 –17,6 –7,2 Нижний Новгород 8 3,9 14,3 Самара 7,9 –4,8 –7,1 Волгоград 6,9 Без изменений 13,1 Омск 2,7 12,5 17,4 Всего 310,2 –6,4 4,6