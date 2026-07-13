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Предложение новостроек в городах—миллионниках в январе—июне 2026 года

Город Предложение (тыс. лотов) Изменение год к году (%) Изменение за полгода (%)
Москва 53,4 –16,4 9,9
Краснодар 42,4 –14,7 –8,4
Екатеринбург 37 16,1 13,2
Санкт-Петербург 33,9 –8,9 2,4
Уфа 20,5 6,2 9,6
Новосибирск 20,1 4,1 27,2
Ростов-на-Дону 18,2 –25,7 –6,2
Красноярск 13,7 16,1 13,2
Казань 12,4 –6,1 2,5
Пермь 11,8 35,6 15,7
Воронеж 11 –6,0 –14,1
Челябинск 10,3 –17,6 –7,2
Нижний Новгород 8 3,9 14,3
Самара 7,9 –4,8 –7,1
Волгоград 6,9 Без изменений 13,1
Омск 2,7 12,5 17,4
Всего 310,2 –6,4 4,6

Источник: bnMAP.pro.

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