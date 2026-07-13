Предложение новостроек в городах—миллионниках в январе—июне 2026 года

|
|Город
|Предложение (тыс. лотов)
|Изменение год к году (%)
|Изменение за полгода (%)
|Москва
|53,4
|–16,4
|9,9
|Краснодар
|42,4
|–14,7
|–8,4
|Екатеринбург
|37
|16,1
|13,2
|Санкт-Петербург
|33,9
|–8,9
|2,4
|Уфа
|20,5
|6,2
|9,6
|Новосибирск
|20,1
|4,1
|27,2
|Ростов-на-Дону
|18,2
|–25,7
|–6,2
|Красноярск
|13,7
|16,1
|13,2
|Казань
|12,4
|–6,1
|2,5
|Пермь
|11,8
|35,6
|15,7
|Воронеж
|11
|–6,0
|–14,1
|Челябинск
|10,3
|–17,6
|–7,2
|Нижний Новгород
|8
|3,9
|14,3
|Самара
|7,9
|–4,8
|–7,1
|Волгоград
|6,9
|Без изменений
|13,1
|Омск
|2,7
|12,5
|17,4
|Всего
|310,2
|–6,4
|4,6