Более 20 рейсов задержаны в аэропорту Краснодара

По данным на 12:15 11 июля в аэропорту Краснодара на прилет и на вылет задержан 21 рейс. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

На вылет задержаны девять рейсов. Самолеты должны направиться в Тбилиси, Санкт-Петербург, Москву, Ереван и Казань. Отмененных рейсов нет.

На прилет в аэропорту Краснодара задержаны 12 рейсов. Самолеты должны прибыть из Шарм-эш-Шейха, Ижевска, Стамбула, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Еревана, Тбилиси и Казани. Отменен один рейс из Сочи.

Вечером 10 июля в аэропорту Краснодара вводили ограничения на полеты. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ограничения отменили спустя два часа.

Согласно данным Минобороны РФ, в ночь на 11 июля над Краснодарским краем и другими регионами сбили 178 беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники перехватили и ликвидировали над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина