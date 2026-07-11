В аэропорту Сочи задержаны 25 рейсов

В аэропорту Сочи утром 11 июля более чем на два часа задержано 25 рейсов. При этом авиагавань работает без ограничений, обстановка спокойная, скоплений пассажиров нет. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

С начала суток к 11:00 мск аэропорт обслужил 28 рейсов на прилет и 42 на вылет — всего 10,5 тыс. пассажиров. На запасном аэродроме по решению экипажа остается один борт.

Все операции от регистрации до посадки выполняются в штатном режиме. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейса у авиакомпании, следить за аудиообъявлениями в терминале, информацией на электронных табло и официальном сайте аэропорта.

Алина Зорина