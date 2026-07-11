Горизбирком заверил список кандидатов «Яблока» на выборах в Петербурге

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 11 июля предварительно заверила список кандидатов от партии «Яблоко» для участия в выборах. Трансляция заседания велась в группе во «ВКонтакте» городского избиркома.

Как сообщили в ходе заседания, теперь кандидатам предстоит открыть специальные избирательные счета и представить документы для регистрации.

Общегородской список возглавил депутат Законодательного собрания Дмитрий Анисимов. Следом идут помощница депутата Ольги Штанниковой Виктория Разина, помощник Анисимова Егор Карпенков и политолог Дмитрий Хорзов. При этом четыре человека были исключены из списка, поскольку не предоставили необходимые документы. В итоге в предварительно заверенный список вошли 62 кандидата.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что горизбирком заверил списки кандидатов «Единой России».

Карина Дроздецкая