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В Краснодаре с 13 июля изменится схема движения в сторону аэропорта

С 13 июля в районе Фадеевского моста в Краснодаре изменится схема движения транспорта в связи с очередным этапом реконструкции. На перекрестке улиц Фадеева и 1 Мая закроют правый поворот, сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На перекрестке улиц Фадеева и 1 Мая будет закрыт правый поворот с улицы Фадеева на улицу 1 Мая (в сторону улицы Крупской). Сохранится только левый поворот — в сторону улицы Бершанской.

Изменения коснутся и общественного транспорта. Троллейбус № 7 по направлению к аэропорту будет следовать по улицам 1 Мая и Бершанской. Автобус № 30 будет объезжать участок по улицам Фадеева и 8 Марта.

Согласно предварительным данным, ограничения будут действовать около трех недель. Водителей просят заранее планировать маршрут.

Алина Зорина

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