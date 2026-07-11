Чувашия и Киргизия подписали меморандум о сотрудничестве в животноводстве

Министерство сельского хозяйства Чувашии и министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере племенного животноводства. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Документ предусматривает развитие сотрудничества в области племенного животноводства и применения эмбриональных технологий.

Как отметили в Минсельхозе Чувашии, республика готова развивать совместные проекты, в том числе в сфере поставок племенного скота и генетического материала.

Анна Кайдалова