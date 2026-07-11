В Ибресинском округе Чувашии продолжается второй этап капитального ремонта автомобильной дороги в селе Хомбусь-Батырево. Стоимость работ составила 23,2 млн руб., сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт дороги в селе Хомбусь-Батырево направили 23,2 млн рублей

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ На ремонт дороги в селе Хомбусь-Батырево направили 23,2 млн рублей

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Ремонт ведется на участке протяженностью 738 м автомобильной дороги «Калинино — Батырево — Яльчики» — Хомбусь-Батырево.

В настоящее время подрядчик завершил устройство основания под тротуар и продолжает подготовку основания дороги. В ближайшее время планируется приступить к укладке асфальтобетонного покрытия.

Анна Кайдалова