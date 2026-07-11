Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом. Инцидент произошел ночью 11 июля на автодороге Кузайкино — Нурлат в Черемшанском районе Татарстана, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

По предварительной версии, водитель автобуса, следовавшего из Самары в Набережные Челны, не справился с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось. В результате аварии пострадали несколько пассажиров.

Уголовное дело возбудили по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения.

По данным ГУ МЧС по Татарстану, в автобусе находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей. В результате ДТП погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Для ликвидации последствий аварии были привлечены 39 человек и 14 единиц техники.

Анна Кайдалова