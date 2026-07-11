В Сочи утром 11 июля работают 50 АЗС

По состоянию на 09:00 в Сочи работают 50 автозаправочных станций. На 30 из них действуют ограничения: топливо отпускается только в баки — не более 30 литров (на АЗС «Лукойл» — до 20 литров). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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По данным мэрии, в наличии бензин АИ-100 — на 23 АЗС, АИ-95 — на 30, АИ-92 — на 29, дизельное топливо — на 40, сжиженный газ — на 11 станциях. На одной АЗС «Лукойл» и двух АЗС «Роснефть» горючее отпускается только по топливным картам. Еще четыре АЗС временно не работают, четыре находятся на плановом ремонте.

В соответствии с внутренними регламентами, на время сигнала воздушной тревоги заправки на территории Сочи приостанавливают работу. После отмены сигнала выдерживается пауза 15–20 минут. Если в течение этого времени повторный сигнал не объявляется, станции возобновляют работу в штатном режиме.

Власти призвали водителей не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.

Алина Зорина