Число самозанятых в Татарстане с начала года выросло на 6,9%

Число самозанятых в Татарстане на 1 июня достигло 477,6 тыс. человек. С начала года показатель вырос на 6,9%, а в годовом выражении — на 23,1%, следует из проекта постановления комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число самозанятых в Татарстане с начала года выросло почти на 6,9%

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Число самозанятых в Татарстане с начала года выросло почти на 6,9%

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С момента введения налога на профессиональный доход самозанятые сформировали более 229,7 млн чеков. Совокупный объем их доходов превысил 340,7 млрд руб., а сумма уплаченных налогов составила 13,2 млрд руб.

Наиболее распространенными направлениями деятельности самозанятых являются строительство, услуги водителей, пассажирские и грузовые перевозки, маркетинг и реклама, аренда жилья, IT и производство собственной продукции.

Анна Кайдалова