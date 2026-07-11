Число самозанятых в Татарстане с начала года выросло на 6,9%
Число самозанятых в Татарстане на 1 июня достигло 477,6 тыс. человек. С начала года показатель вырос на 6,9%, а в годовом выражении — на 23,1%, следует из проекта постановления комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам.
Число самозанятых в Татарстане с начала года выросло почти на 6,9%
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
С момента введения налога на профессиональный доход самозанятые сформировали более 229,7 млн чеков. Совокупный объем их доходов превысил 340,7 млрд руб., а сумма уплаченных налогов составила 13,2 млрд руб.
Наиболее распространенными направлениями деятельности самозанятых являются строительство, услуги водителей, пассажирские и грузовые перевозки, маркетинг и реклама, аренда жилья, IT и производство собственной продукции.