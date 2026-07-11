Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 178 БПЛА

Более 178 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали прошедшей ночью над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи в период с 20:00 10 июля до 08:00 11 июля. Беспилотники сбили над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, в течение прошедшей ночи в нескольких муниципальных образованиях региона объявляли беспилотную опасность и угрозу ракетной атаки. В Новороссийске была объявлена угроза ракетной атаки, а также атаки беспилотников, в городе работали сирены. Беспилотную опасность объявляли на территории Сочи и Туапсинского округа. На фоне этого в аэропорту Сочи вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, которые сняли утром 11 июля.

Алина Зорина