Главные новости за 6 – 10 июля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Замгенпрокурора РФ представил нового прокурора Саратовской области.

Саратовская область направила скот пострадавшим от паводков фермам из Дагестана.

В Саратове установят более 200 камер за 65 млн для общественной безопасности.

Банкротство производителя лифтов «Саратовлифткомплект» завершено, компанию ликвидируют.

Третий этап модернизации саратовского трамвая запланирован на 2029 год.

Саратовский суд рассмотрит дело о теракте на ЖД с участием трех несовершеннолетних.

Второй из трех раненых скончался в больнице после стрельбы под Саратовом.

Саратовский губернатор предложил наказать главу Хвалынского района. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин попросил прокуратуру проверить качество дворов школ в МР.

Спикер Госдумы потребовал отремонтировать оперный театр в Саратове до 2028 года.

Сергей Егоров возглавил Вольский район как исполняющий полномочия.

Волгоградская область

Волгоградская область не смогла вернуть 326 млн субсидий с банкротящегося АПК.

Военкора «Тринадцатого» Гузенко арестовали в Волгограде на два месяца.

Власти Волгограда опровергли слухи о введении QR-кодов на топливо.

Начальником ГУ МВД по Волгоградской области стал экс-глава полиции ДНР.

Отели экс-судьи ВС РФ Marton в Волгограде перешли государству.

Под Волгоградом закупят квартиры за 84 млн для переселения из аварийного жилья.

Волгоградский ЦУМ признан аварийным.

В Волгограде алкомаркет переоборудуют в физкультурно-оздоровительный комплекс.

У девяти детей подтвердился сальмонеллез после еды из кафе «ЕвроАзия» под Волгоградом.

Волгоградский облкомЖКХ получил нового руководителя.

Пензенская область

В Пензенской области создадут штаб по уборке урожая.

Олег Мельниченко потребовал активнее озеленять Пензу и заниматься фасадами.

Старинный деревянный памятник на Чкалова в Пензе нашел инвестора.

Астраханская область

«Единая Россия» выдвинула кандидатов в Думу Астраханской области восьмого созыва.

Продажу бензина по номерам машин ввели в Астраханской области.

Военный самолет загорелся на испытаниях под Астраханью.

Астраханские власти вдвое сократят потребление топлива ради нужд населения.

В Астрахани суд закрыл гастроном «Михайловский» на 30 суток после массового отравления.

В Астрахани открылась лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ.

Под Астраханью возобновляется движение судов после дноуглубления ВКМСК.

Нина Шевченко