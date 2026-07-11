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Проспект Металлургов в Волгограде благоустроят за 8 млн рублей

ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда планирует благоустроить пр-кт Металлургов в границах улиц им. Маршала Еременко и им. Кузнецова, по обе стороны от трамвайных путей. Начальная максимальная цена контракта составляет 8 млн руб.

Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Согласно документации, до октября этого года подрядчик в ходе благоустройства территории должен установить световую конструкцию «Застывшая симфония». Она расположится в границах ул. Кузнецова и малого пр-кта Ленина. Из сметы следует, что максимальная цена конструкции составляет 1,3 млн руб.

Также требуется место озеленить, высадить кустарники, смонтировать систему автополива.

Заявки на участие в закупке принимаются до 20 июля.

Нина Шевченко