Проспект Металлургов в Волгограде благоустроят за 8 млн рублей
ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда планирует благоустроить пр-кт Металлургов в границах улиц им. Маршала Еременко и им. Кузнецова, по обе стороны от трамвайных путей. Начальная максимальная цена контракта составляет 8 млн руб.
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Согласно документации, до октября этого года подрядчик в ходе благоустройства территории должен установить световую конструкцию «Застывшая симфония». Она расположится в границах ул. Кузнецова и малого пр-кта Ленина. Из сметы следует, что максимальная цена конструкции составляет 1,3 млн руб.
Также требуется место озеленить, высадить кустарники, смонтировать систему автополива.
Заявки на участие в закупке принимаются до 20 июля.