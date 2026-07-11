Еще более 2 млрд предлагают за ремонт трассы Р-22 в Саратовской области

Нижне-Волжское управление Росавтодора 10 июля объявило два тендера на ремонт трассы Р-22 «Каспий» дороги М-4 «Дон» Тамбов — Волгоград — Астрахань в Саратовской области. Общая начальная цена контрактов превышает 2 млрд руб. Заявки на участие в закупках принимают до 27 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / omelnichenko Фото: t.me / omelnichenko

Согласно первому извещению, за работы на участке протяженность 13 км (с 573-го по 586 км дороги Р-22) заказчик предлагает более 1,1 млрд руб. В проекте контракта указано, что ремонт требуется завершить до 20 декабря этого года.

По второму контракту стоимостью около 934,8 млн руб. к работам нужно приступить 1 апреля 2027 года. Подрядчику в срок до 31 октября 2028 года предстоит отремонтировать 11 км дорожного полотна (с 645-го по 656 км той же трассы).

Ранее упрдор «Нижне-Волжское» объявлял конкурс с начальной ценой более 1,27 млрд руб. на ремонт участка дороги Р-22 с 600-го по 615 км. Начало работ запланировано на апрель 2028-го, а конец — на ноябрь того же года. 6 июля завершился прием заявок, 9 июля определили победителя аукциона. Он снизил цену на 1,3 млн руб. Название компании станет известно после заключения контракта.

Нина Шевченко