В Саратове установят более 200 камер за 65 млн для общественной безопасности

65,5 млн руб. предлагает единая дежурно-диспетчерская служба Саратова за установку камер видеонаблюдения для общественной безопасности. Соответствующий аукцион размещен в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс Астраханской области Фото: Минтранс Астраханской области

Согласно извещению, требуется 204 камеры. Планируется, что они будут передавать информацию в государственную информационную систему «Общественная безопасность и правопорядок» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

До конца года 30 камер установят в сквере «Дружбы народов», 16 в сквере «Заводской». На трех участках бульвара по ул. 2-й Садовой появится 33 камеры, на ул. Рахова — 22, в Детском парке — 20, на Театральной площади — восемь, на бульваре по ул. Астраханской — 14. Также камеры установят в сквере у ФОКа «Юбилейный», на площади им. Петра I, в сквере на Театральной площади, в саду им. Радищева и других местах.

Заявки на участие в закупке завершат принимать 22 июля.

Нина Шевченко