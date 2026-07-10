В Энгельсе завели дело после гибели рабочего в цистерне грузовика

В Энгельсе возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на промышленном предприятии (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Саратовской области Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 8 июля рабочий очищал цистерну на прицепе грузовика. Находясь внутри цистерны, мужчина упал и погиб.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Они устанавливают лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности на предприятии.

Нина Шевченко