Готовность к отопительному сезону в Астраханской области превысила 50%

Общая готовность муниципалитетов Астраханской области к отопительному сезону превысила 50%. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. Жилищный фонд готов на 22%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

Работы ведут на 28 теплоснабжающих предприятиях и разводящих сетях. Для котельных Ахтубинского, Харабалинского и Черноярского районов закупили 7 тыc. тонн жидкого топлива и мазута из областного бюджета. С 20 июля Ростехнадзор начнет комплексные проверки.

Господин Бабушкин добавил, что жилнадзор и муниципальные власти будут обращаться в правоохранительные органы при выявлении нарушений со стороны управляющих компаний. Особое внимание уделят состоянию вентиляционных каналов и дымоходов. Губернатор также напомнил жителям о необходимости заключить договоры на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Нина Шевченко