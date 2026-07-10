Главные новости к вечеру 10 июля

Жители Петербурга и Ленобласти массово жалуются на сбои мобильного интернета. За последний час количество жалоб в городе достигло 946, за сутки 3,9 тыс.

Градозащитника Олега Мухина и депутата Заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского арестовали на 10 суток за ссылку на запрещенную соцсеть.

Горизбирком заверил списки кандидатов «Единой России» в петербургский ЗакС. По спискам на выборы от партии пойдут 80 человек, еще 25 – по округам.

Александр Бельский оценил ситуацию с бензином в Петербурге как стабильную. Спикер заявил, что топливная ситуация в городе не вызывает опасений.

В Петербурге ужесточат правила размещения ларьков на частной земле. Новые правила должны уравновесить интересы предпринимателей и собственников жилья.

ГТЛК потребовала взыскать со Средне-Невского судостроительного завода 542 млн рублей. Иск поступил в суд 1 июля, однако к производству пока не принят.

Глава «Росатома» и гендиректор МАГАТЭ проводят переговоры в Калининграде. Одной из главных тем переговоров стала безопасность Запорожской АЭС.

Вторая IT-компания экс-вице-губернатора Калининградской области Эдуарда Батанова обанкротилась. Статус получила ООО «Гиперус». Месяцем ранее аналогичная ситуация произошла с компанией «Авроид».

Карина Дроздецкая