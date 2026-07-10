Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Обломки БПЛА вызвали пожар во дворе многоквартирного дома в Новороссийске

Обломки беспилотного летательного аппарата упали во дворе многоквартирного дома в Новороссийске, после чего произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экстренные и специальные службы.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в период с 8:00 до 20:00 мск 10 июля средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотника самолетного типа. Аппараты были сбиты в том числе над территориями Краснодарского края и Крыма.

Вячеслав Рыжков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд